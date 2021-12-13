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РобоЁлки

РобоЁлки

Туляков приглашают на новогодние робоЕлки в парк роботов и технологий «Сфера будущего». 

С 15 декабря в парке роботов и технологий «Сфера будущего» начинают работать новогодние робоЕлки! Всей семьей Вы сможете окунуться в сказочное интерактивное представление с увлекательной программой, где все персонажи настоящие роботы. Они преобразятся в помощников деда мороза, подвижных танцоров, воришек и шутников.
 
Так же посетители увидят шоу молний, покатаются на виртуальных снежных горках, посмотрят новогоднюю сказку в сферическом кинотеатре. А в мультимедийной зоне можно будет поиграть в занимательные зимние игры.
 
А именно, сразиться со снеговиками на интерактивной стене,  покататься на сноуборде,  потанцевать с елочкой под новогодние песни. Всех маленьких гостей ждут сладкие подарки от робота. Вся новогодняя программа рассчитана на 2,5 часа.
 
Записаться на новогоднее шоу можно по телефону +7-902-695-55-20 или оставить заявку на сайте fabfuture.ru.
Где и когда?
Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
15 декабря 2021, среда
10:00
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16 декабря 2021, четверг
10:00
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17 декабря 2021, пятница
10:00
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 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
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