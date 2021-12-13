Туляков приглашают на новогодние робоЕлки в парк роботов и технологий «Сфера будущего».

С 15 декабря в парке роботов и технологий «Сфера будущего» начинают работать новогодние робоЕлки! Всей семьей Вы сможете окунуться в сказочное интерактивное представление с увлекательной программой, где все персонажи настоящие роботы. Они преобразятся в помощников деда мороза, подвижных танцоров, воришек и шутников.

Так же посетители увидят шоу молний, покатаются на виртуальных снежных горках, посмотрят новогоднюю сказку в сферическом кинотеатре. А в мультимедийной зоне можно будет поиграть в занимательные зимние игры.

А именно, сразиться со снеговиками на интерактивной стене, покататься на сноуборде, потанцевать с елочкой под новогодние песни. Всех маленьких гостей ждут сладкие подарки от робота. Вся новогодняя программа рассчитана на 2,5 часа.

Записаться на новогоднее шоу можно по телефону +7-902-695-55-20 или оставить заявку на сайте fabfuture.ru.