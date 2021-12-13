РобоЁлки
Туляков приглашают на новогодние робоЕлки в парк роботов и технологий «Сфера будущего».
С 15 декабря в парке роботов и технологий «Сфера будущего» начинают работать новогодние робоЕлки! Всей семьей Вы сможете окунуться в сказочное интерактивное представление с увлекательной программой, где все персонажи настоящие роботы. Они преобразятся в помощников деда мороза, подвижных танцоров, воришек и шутников.
Так же посетители увидят шоу молний, покатаются на виртуальных снежных горках, посмотрят новогоднюю сказку в сферическом кинотеатре. А в мультимедийной зоне можно будет поиграть в занимательные зимние игры.
А именно, сразиться со снеговиками на интерактивной стене, покататься на сноуборде, потанцевать с елочкой под новогодние песни. Всех маленьких гостей ждут сладкие подарки от робота. Вся новогодняя программа рассчитана на 2,5 часа.
Записаться на новогоднее шоу можно по телефону +7-902-695-55-20 или оставить заявку на сайте fabfuture.ru.
Где и когда?
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
15 декабря 2021, среда
10:00
16 декабря 2021, четверг
10:00
17 декабря 2021, пятница
10:00
18 декабря 2021, суббота
10:00
19 декабря 2021, воскресенье
10:00
20 декабря 2021, понедельник
10:00
21 декабря 2021, вторник
10:00
22 декабря 2021, среда
10:00
23 декабря 2021, четверг
10:00
24 декабря 2021, пятница
10:00
25 декабря 2021, суббота
10:00
26 декабря 2021, воскресенье
10:00
27 декабря 2021, понедельник
10:00
28 декабря 2021, вторник
10:00
29 декабря 2021, среда
10:00
30 декабря 2021, четверг
10:00
31 декабря 2021, пятница
10:00
1 января 2022, суббота
10:00
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
25 - 26 декабря
₽ Билеты: 800 ₽
17 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽