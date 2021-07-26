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Ретроспектива российского кино

Ретроспектива российского кино

27 июля в кафе кластера «Октава» на первом этаже пройдет встреча киноклуба. Основная тема — ретроспектива российского кино.

Участников ждет полное погружение в кинематограф. А помогут им в этом Слава Шутов и Ксения Сёмина. Ребята начнут с картин 1906 года. В частности, они расскажут про фильмы первого русского кинематографиста Александра Ханжонкова.
 
Мы узнаем, как отставной казак:
 
  • открыл первый кинотеатр в России;
  • снял первый полнометражный фильм в мире;
  • сделал первую объёмную мультипликацию. 

Регистрация по ссылке

 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
27 июля 2021, вторник
19:30
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Касса
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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