27 июля в кафе кластера «Октава» на первом этаже пройдет встреча киноклуба. Основная тема — ретроспектива российского кино.

Участников ждет полное погружение в кинематограф. А помогут им в этом Слава Шутов и Ксения Сёмина. Ребята начнут с картин 1906 года. В частности, они расскажут про фильмы первого русского кинематографиста Александра Ханжонкова.

Мы узнаем, как отставной казак:

открыл первый кинотеатр в России;

снял первый полнометражный фильм в мире;

сделал первую объёмную мультипликацию.

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