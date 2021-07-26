Ретроспектива российского кино
27 июля в кафе кластера «Октава» на первом этаже пройдет встреча киноклуба. Основная тема — ретроспектива российского кино.
Участников ждет полное погружение в кинематограф. А помогут им в этом Слава Шутов и Ксения Сёмина. Ребята начнут с картин 1906 года. В частности, они расскажут про фильмы первого русского кинематографиста Александра Ханжонкова.
Мы узнаем, как отставной казак:
- открыл первый кинотеатр в России;
- снял первый полнометражный фильм в мире;
- сделал первую объёмную мультипликацию.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
27 июля 2021, вторник
19:30
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽