Психологический клуб: Мифы и правда о психиатрии

9 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Психиатрия – область медицины, окутанная страхами и мифами.

К сожалению, сейчас понятие «психический больной» имеет негативные коннотации, что способствует навешиванию ярлыков, стигматизации, ущемлению прав людей, имеющих психическое расстройство.

Человек, имеющий психиатрический диагноз – такой же член общества, как и другие. Стигматизация приводит к страху обращения за медицинской помощью, что негативно сказывается на показателях психического здоровья населения.

Текущие условия нашей жизни (стресс, нестабильность), – ведут к тому, что на приеме у врача-психиатра может оказаться каждый. Свой «вклад» в психическое здоровье внесла и пандемия. Осведомленность и отсутствие страхов, напротив, способствует своевременному обращению к врачам, сохранению и укреплению психического здоровья.

На лекции вы узнаете:

Как понять, что вам или близкому нужна помощь врача;

Чем отличаются сферы деятельности психолога, психотерапевта, психиатра;

Как «работают» препараты, назначаемые при психических заболеваниях, и почему их нельзя заменить психологическими методами лечения.