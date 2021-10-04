Психологический клуб: Мифы и правда о психиатрии
9 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Психиатрия – область медицины, окутанная страхами и мифами.
К сожалению, сейчас понятие «психический больной» имеет негативные коннотации, что способствует навешиванию ярлыков, стигматизации, ущемлению прав людей, имеющих психическое расстройство.
Человек, имеющий психиатрический диагноз – такой же член общества, как и другие. Стигматизация приводит к страху обращения за медицинской помощью, что негативно сказывается на показателях психического здоровья населения.
Текущие условия нашей жизни (стресс, нестабильность), – ведут к тому, что на приеме у врача-психиатра может оказаться каждый. Свой «вклад» в психическое здоровье внесла и пандемия. Осведомленность и отсутствие страхов, напротив, способствует своевременному обращению к врачам, сохранению и укреплению психического здоровья.
На лекции вы узнаете:
- Как понять, что вам или близкому нужна помощь врача;
- Чем отличаются сферы деятельности психолога, психотерапевта, психиатра;
- Как «работают» препараты, назначаемые при психических заболеваниях, и почему их нельзя заменить психологическими методами лечения.
Рассмотрим и обсудим наиболее часто встречающиеся страхи и заблуждения. Спикер: Филиппова Светлана, психолог-консультант, кандидат психологических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 300 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 октября 2021, суббота
12:00
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2700 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽