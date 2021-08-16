Психологический клуб: гештальт-терапия

19 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Приглашаем поговорить об изменениях: какое мы придаём им значение; почему иногда так трудно их совершить и что может нам мешать; как гештальт-подход в психотерапии «работает» с запросами про изменения.

И, конечно, поговорим про саму гештальт-терапию: её отличия от других направлений, её уникальность и глубину.

В ходе мастерской у участников будет возможность не только послушать ведущего и узнать новое, но и выполнить упражнения, чтобы чуть больше познакомиться с собой. А те, кому интересно погрузиться в метод гештальт-терапии глубже, узнают подробности про обучение в Туле.