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Психологический клуб: гештальт-терапия

Психологический клуб: гештальт-терапия

19 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Приглашаем поговорить об изменениях: какое мы придаём им значение; почему иногда так трудно их совершить и что может нам мешать; как гештальт-подход в психотерапии «работает» с запросами про изменения. 

И, конечно, поговорим про саму гештальт-терапию: её отличия от других направлений, её уникальность и глубину.
 
В ходе мастерской у участников будет возможность не только послушать ведущего и узнать новое, но и выполнить упражнения, чтобы чуть больше познакомиться с собой. А те, кому интересно погрузиться в метод гештальт-терапии глубже, узнают подробности про обучение в Туле.
 
Спикер: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-терапевт, представитель Московского интститута гештальта и психодрамы в Туле. 

Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 августа 2021, четверг
19:00
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Касса
Изумрудный город
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23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Группа Тюленева
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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