Психологический клуб: гештальт-терапия
19 августа в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Приглашаем поговорить об изменениях: какое мы придаём им значение; почему иногда так трудно их совершить и что может нам мешать; как гештальт-подход в психотерапии «работает» с запросами про изменения.
И, конечно, поговорим про саму гештальт-терапию: её отличия от других направлений, её уникальность и глубину.
В ходе мастерской у участников будет возможность не только послушать ведущего и узнать новое, но и выполнить упражнения, чтобы чуть больше познакомиться с собой. А те, кому интересно погрузиться в метод гештальт-терапии глубже, узнают подробности про обучение в Туле.
Спикер: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-терапевт, представитель Московского интститута гештальта и психодрамы в Туле.
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Стоимость: свободный взнос. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 августа 2021, четверг
19:00
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽