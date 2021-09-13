Психологический клуб: Что такое психологические границы и почему у нас с ними всё так сложно?

13 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Ловили ли вы себя когда-нибудь на том, что очень хотели сказать кому-то «нет», но говорили «да» потому что боялись отказать? А всегда ли вам удается не поддаться на уговоры или жалобы друзей/коллег и отстоять свои потребности и интересы? Всегда ли вы можете понять, где ваши собственные желания, а где – желания вашей семьи, партнера, друзей? Ощущали ли вы когда-нибудь чувство вины за то, что поступали так, как хотелось именно вам? За то, что не имели ни малейшего желания объяснять кому бы то ни было мотивы своих поступков? Или стыд от того, что не можете соответствовать ожиданиям окружающих?

Все названные ситуации связаны с непростым делом выстраивания, поддержания и отстаивания своих психологических границ, делом, которому нас редко учат и в котором мало кто из нас чувствует себя компетентным.

На лекции мы поговорим о том, что такое психологические границы, как они связаны с нашим телом, с нашей семьей, с нашими отношениями с родителями. Попытаемся понять, как влияют нарушенные личные границы на наше психологическое благополучие и самоощущение. Разберемся в том, как проявляет себя несформированность психологических границ в нашем поведении и как это мешает нам строить здоровые отношения. Коснемся вопроса о том, как учиться выстраивать свои психологические границы здесь и сейчас.

Спикер: Бородачева Ольга, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, консультирующий психолог.

