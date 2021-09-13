афиша
афиша
Регистрация
Психологический клуб: Что такое психологические границы и почему у нас с ними всё так сложно?

Психологический клуб: Что такое психологические границы и почему у нас с ними всё так сложно?

13 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Ловили ли вы себя когда-нибудь на том, что очень хотели сказать кому-то «нет», но говорили «да» потому что боялись отказать? А всегда ли вам удается не поддаться на уговоры или жалобы друзей/коллег и отстоять свои потребности и интересы? Всегда ли вы можете понять, где ваши собственные желания, а где – желания вашей семьи, партнера, друзей? Ощущали ли вы когда-нибудь чувство вины за то, что поступали так, как хотелось именно вам? За то, что не имели ни малейшего желания объяснять кому бы то ни было мотивы своих поступков? Или стыд от того, что не можете соответствовать ожиданиям окружающих? 

Все названные ситуации связаны с непростым делом выстраивания, поддержания и отстаивания своих психологических границ, делом, которому нас редко учат и в котором мало кто из нас чувствует себя компетентным.
 
На лекции мы поговорим о том, что такое психологические границы, как они связаны с нашим телом, с нашей семьей, с нашими отношениями с родителями. Попытаемся понять, как влияют нарушенные личные границы на наше психологическое благополучие и самоощущение. Разберемся в том, как проявляет себя несформированность психологических границ в нашем поведении и как это мешает нам строить здоровые отношения. Коснемся вопроса о том, как учиться выстраивать свои психологические границы здесь и сейчас.
 
Спикер: Бородачева Ольга, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, консультирующий психолог.
 
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 сентября 2021, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Ё-фест в Туле
Купить билет
9 октября
Likerka Loft
 ₽  Билеты: 1490-1590 ₽
Александр Серов
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Отава Ё
Купить билет
17 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.