Психологический клуб: Базовые права человека

12 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.



Четыре базовых права человека — арт-мастерская в стиле гештальт. Эти права даны каждому из нас просто по праву рождения. Знаем ли мы о них? Как мы ими пользуемся? Замечаем ли, когда какое-то одно уходит на задний план или совсем перестаёт проявляться в жизни? Что тогда происходит с нами? Способны ли мы влиять на то, как сейчас наши права "звучат"?



Предлагаем поисследовать эту тему с помощью арт-гештальта, узнать про себя что-то важное и актуальное и наполниться ресурсами. Чтобы принять участие совсем не обязательно уметь рисовать. Достаточно иметь интерес к этой теме и к себе, и уметь пользоваться карандашом или ручкой.



Спикер: Наталья Плужникова — практический психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, представитель Московского института гештальта и психодрамы в Туле.



Стоимость: 500 руб.