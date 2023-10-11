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Психологический клуб: Базовые права человека

Психологический клуб: Базовые права человека

12 октября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

Четыре базовых права человека — арт-мастерская в стиле гештальт. Эти права даны каждому из нас просто по праву рождения. Знаем ли мы о них? Как мы ими пользуемся? Замечаем ли, когда какое-то одно уходит на задний план или совсем перестаёт проявляться в жизни? Что тогда происходит с нами? Способны ли мы влиять на то, как сейчас наши права "звучат"?  

Предлагаем поисследовать эту тему с помощью арт-гештальта, узнать про себя что-то важное и актуальное и наполниться ресурсами. Чтобы принять участие совсем не обязательно уметь рисовать. Достаточно иметь интерес к этой теме и к себе, и уметь пользоваться карандашом или ручкой.  

Спикер: Наталья Плужникова — практический психолог, сертифицированный гештальт-терапевт, представитель Московского института гештальта и психодрамы в Туле.  

Стоимость: 500 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 октября 2023, четверг
18:00
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