Психологический клуб: арт-гештальт
24 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Ресурсная практика в стиле арт-гештальт «Четыре базовых права человека»: эти права даны каждому из нас просто по праву рождения.
Знаем ли мы о них? Как мы ими пользуемся? Замечаем ли, когда какое-то одно уходит на задний план или совсем перестаёт проявляться в жизни?
Что тогда происходит с нами? Способны ли мы влиять на то, как сейчас наши права «звучат»?
Предлагаем поисследовать эту тему с помощью арт-гештальта, поузнавать про себя что-то важное и актуальное и наполниться ресурсами к новому году!
Для работы вам понадобятся бумага, цветные карандаши/мелки/фломастеры или краски. Вам предоставят материалы, но вы можете принести с собой!
Ведущая: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-консультант, представитель Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП) в Туле.
Регистрация по ссылке. Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 декабря 2020, четверг
19:00
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
2 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
12 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽