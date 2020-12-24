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Психологический клуб: арт-гештальт

Психологический клуб: арт-гештальт

24 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Ресурсная практика в стиле арт-гештальт «Четыре базовых права человека»: эти права даны каждому из нас просто по праву рождения.

Знаем ли мы о них? Как мы ими пользуемся? Замечаем ли, когда какое-то одно уходит на задний план или совсем перестаёт проявляться в жизни?
Что тогда происходит с нами? Способны ли мы влиять на то, как сейчас наши права «звучат»?
 
Предлагаем поисследовать эту тему с помощью арт-гештальта, поузнавать про себя что-то важное и актуальное и наполниться ресурсами к новому году!
 
Для работы вам понадобятся бумага, цветные карандаши/мелки/фломастеры или краски. Вам предоставят материалы, но вы можете принести с собой!
 
Ведущая: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-консультант, представитель Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП) в Туле.
 
Регистрация по ссылке. Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 декабря 2020, четверг
19:00
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Касса
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Иван Охлобыстин
Купить билет
21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Звезды дискотек 90-х
Купить билет
2 января, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Дора
Купить билет
12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
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