Психологический клуб: арт-гештальт

24 декабря в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Ресурсная практика в стиле арт-гештальт «Четыре базовых права человека»: эти права даны каждому из нас просто по праву рождения.

Знаем ли мы о них? Как мы ими пользуемся? Замечаем ли, когда какое-то одно уходит на задний план или совсем перестаёт проявляться в жизни?

Что тогда происходит с нами? Способны ли мы влиять на то, как сейчас наши права «звучат»?

Предлагаем поисследовать эту тему с помощью арт-гештальта, поузнавать про себя что-то важное и актуальное и наполниться ресурсами к новому году!

Для работы вам понадобятся бумага, цветные карандаши/мелки/фломастеры или краски. Вам предоставят материалы, но вы можете принести с собой!

Ведущая: Наталья Плужникова — практический психолог, гештальт-консультант, представитель Московского института гештальта и психодрамы (МИГиП) в Туле.