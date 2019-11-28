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Показ короткометражных фильмов научной фантастики

Показ короткометражных фильмов научной фантастики

Программа короткого метра «Мировая фантастика», которую покажут в Большом зале кластера «Октава» 30 ноября, представит картину непредсказуемого будущего от французских, немецких, американских и российских режиссеров. После просмотра постоянный гость «Октавы» киновед Андрей Щиголев обсудит увиденное со зрителями.
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Список картин:
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  •  «90 градусов на север», Режиссер. Детски Граффам. Германия.
  • «Холод», режиссер Максим Иванов. Россия.
  • «Туннель», режиссер Андре Овредаль. Норвегия.
  • «Выдох», режиссер Магали Магистри. Франция.
  • «Мириам отправляется на Марс», режиссер Майкл Липперт. США.
  • «В невесомости», режиссер Фрэнки Де Леонардис. Испания.
  • «Меморио», режиссер Вадим Гордт. Россия.

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Вход по предварительной регистрации.
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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
30 ноября 2019, суббота
19:00
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Касса
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Как стать художником
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15 декабря, воскресенье 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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