Показ короткометражных фильмов научной фантастики
Программа короткого метра «Мировая фантастика», которую покажут в Большом зале кластера «Октава» 30 ноября, представит картину непредсказуемого будущего от французских, немецких, американских и российских режиссеров. После просмотра постоянный гость «Октавы» киновед Андрей Щиголев обсудит увиденное со зрителями.
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Список картин:
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- «90 градусов на север», Режиссер. Детски Граффам. Германия.
- «Холод», режиссер Максим Иванов. Россия.
- «Туннель», режиссер Андре Овредаль. Норвегия.
- «Выдох», режиссер Магали Магистри. Франция.
- «Мириам отправляется на Марс», режиссер Майкл Липперт. США.
- «В невесомости», режиссер Фрэнки Де Леонардис. Испания.
- «Меморио», режиссер Вадим Гордт. Россия.
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Вход по предварительной регистрации.
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Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
30 ноября 2019, суббота
19:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽