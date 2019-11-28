Показ короткометражных фильмов научной фантастики

Программа короткого метра «Мировая фантастика», которую покажут в Большом зале кластера «Октава» 30 ноября, представит картину непредсказуемого будущего от французских, немецких, американских и российских режиссеров. После просмотра постоянный гость «Октавы» киновед Андрей Щиголев обсудит увиденное со зрителями.

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Список картин:

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«90 градусов на север», Режиссер. Детски Граффам. Германия.

«Холод», режиссер Максим Иванов. Россия.

«Туннель», режиссер Андре Овредаль. Норвегия.

«Выдох», режиссер Магали Магистри. Франция.

«Мириам отправляется на Марс», режиссер Майкл Липперт. США.

«В невесомости», режиссер Фрэнки Де Леонардис. Испания.

«Меморио», режиссер Вадим Гордт. Россия.

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Вход по предварительной регистрации.

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