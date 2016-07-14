Поигрушки
Посещение игротеки совершенно бесплатное — за время, проведённое в тайм-кофейне на «Поигрушках» платить не нужно.
Вы можете приходить в любое время после 18.30 — только сообщите о своём визите администратору Владиславу.
Каждую неделю перед «Поигрушками» проводится голосование в группе «ВКонтакте» за казуальные или настольные игры — это позволит составить игровые столы так, чтобы все посетители остались довольны, и сыграли в те настолки, которые планировали.
Список имеющихся игр:
- Имаджинариум 3D (4−7 человек)
- Alias Party (2, 4, 6 и 8 человек)
- Концепт (4−8 человек)
- Код Да Винчи (2−8 человек)
- UNO (2−8 человек)
- Властелин колец (2−4 человека)
- Шазар (2−4 человека)
- Переработка (2−7 человек)
- Менеджер 1974 года (2−8 человек)
- Замки Бургундии (2−4 человека)
- Свинтус и Свинтус 2.0 (2-… человек)
- Нейрошима (2−4 человека)
- Капитан Очевидность (2−8 человек)
- Пятница (2−8 человек)
- Таверна «Красный Дракон» (2−4 человека)
- Ётта (2−4 человека)
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Маленький мир (2−5 человек)
И многие другие.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 к P ("Ликерка лофт", 1 этаж)
8 октября 2017, воскресенье
18:30