Посещение игротеки совершенно бесплатное — за время, проведённое в тайм-кофейне на «Поигрушках» платить не нужно.

Вы можете приходить в любое время после 18.30 — только сообщите о своём визите администратору Владиславу.

Каждую неделю перед «Поигрушками» проводится голосование в группе «ВКонтакте» за казуальные или настольные игры — это позволит составить игровые столы так, чтобы все посетители остались довольны, и сыграли в те настолки, которые планировали.

Список имеющихся игр:

Имаджинариум 3D (4−7 человек)

Alias Party (2, 4, 6 и 8 человек)

Концепт (4−8 человек)

Код Да Винчи (2−8 человек)

UNO (2−8 человек)

Властелин колец (2−4 человека)

Шазар (2−4 человека)

Переработка (2−7 человек)

Менеджер 1974 года (2−8 человек)

Замки Бургундии (2−4 человека)

Свинтус и Свинтус 2.0 (2-… человек)

Нейрошима (2−4 человека)

Капитан Очевидность (2−8 человек)

Пятница (2−8 человек)

Таверна «Красный Дракон» (2−4 человека)

Ётта (2−4 человека)

Маленький мир (2−5 человек)

И многие другие.