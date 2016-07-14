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Поигрушки

Поигрушки

Посещение игротеки совершенно бесплатное — за время, проведённое в тайм-кофейне на «Поигрушках» платить не нужно.

Вы можете приходить в любое время после 18.30 — только сообщите о своём визите администратору Владиславу.

Каждую неделю перед «Поигрушками» проводится голосование в группе «ВКонтакте» за казуальные или настольные игры — это позволит составить игровые столы так, чтобы все посетители остались довольны, и сыграли в те настолки, которые планировали.

Список имеющихся игр:

  • Имаджинариум 3D (4−7 человек)
  • Alias Party (2, 4, 6 и 8 человек)
  • Концепт (4−8 человек)
  • Код Да Винчи (2−8 человек)
  • UNO (2−8 человек)
  • Властелин колец (2−4 человека)
  • Шазар (2−4 человека)
  • Переработка (2−7 человек)
  • Менеджер 1974 года (2−8 человек)
  • Замки Бургундии (2−4 человека)
  • Свинтус и Свинтус 2.0 (2-… человек)
  • Нейрошима (2−4 человека)
  • Капитан Очевидность (2−8 человек)
  • Пятница (2−8 человек)
  • Таверна «Красный Дракон» (2−4 человека)
  • Ётта (2−4 человека)

  • Маленький мир (2−5 человек)

И многие другие.

Где и когда?
КофеBRO, кофейня
Тула, проспект Ленина, 85 к P ("Ликерка лофт", 1 этаж)
8 октября 2017, воскресенье
18:30
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