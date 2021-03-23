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Подземные пешеходные переходы в Туле: необходимость или вред?

Подземные пешеходные переходы в Туле: необходимость или вред?

24 марта в культурном центре «Типография» пройдут публичные дебаты — «Подземные пешеходные переходы в Туле: необходимость или вред?». Комфортная городская среда — это ценность каждого горожанина, о которой необходимо говорить. Самый лучший способ разобраться в необходимости тех или иных изменений, влияющих на наше передвижение по городу — это дебаты.
 
Участники дебатов:
 
  • руководитель регионального отделения фонда Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца Александр Шишкин;
  • политолог, блогер Дмитрий Балябкин.
Дискуссия развернется вокруг пресловутых подземных переходов, которые в последнее время стали актуальной темой баталий в социальных сетях.
Приходите послушать и задать свои вопросы участникам!
Модератор: Александр Донцов.
Вход: свободный взнос.
 

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 марта 2021, среда
16:00
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−1
Касса
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Маленький неоновый принц
Купить билет
24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Отель желаний
Купить билет
4 апреля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
У Лукоморья
Купить билет
28 марта, воскресенье 13:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
10 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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