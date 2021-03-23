24 марта в культурном центре «Типография» пройдут публичные дебаты — «Подземные пешеходные переходы в Туле: необходимость или вред?». Комфортная городская среда — это ценность каждого горожанина, о которой необходимо говорить. Самый лучший способ разобраться в необходимости тех или иных изменений, влияющих на наше передвижение по городу — это дебаты.

Участники дебатов:

руководитель регионального отделения фонда Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца Александр Шишкин ;

; политолог, блогер Дмитрий Балябкин.

Дискуссия развернется вокруг пресловутых подземных переходов, которые в последнее время стали актуальной темой баталий в социальных сетях.

Приходите послушать и задать свои вопросы участникам!