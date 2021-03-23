Подземные пешеходные переходы в Туле: необходимость или вред?
24 марта в культурном центре «Типография» пройдут публичные дебаты — «Подземные пешеходные переходы в Туле: необходимость или вред?». Комфортная городская среда — это ценность каждого горожанина, о которой необходимо говорить. Самый лучший способ разобраться в необходимости тех или иных изменений, влияющих на наше передвижение по городу — это дебаты.
Участники дебатов:
- руководитель регионального отделения фонда Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца Александр Шишкин;
- политолог, блогер Дмитрий Балябкин.
Дискуссия развернется вокруг пресловутых подземных переходов, которые в последнее время стали актуальной темой баталий в социальных сетях.
Приходите послушать и задать свои вопросы участникам!
Модератор: Александр Донцов.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 марта 2021, среда
16:00
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
4 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
28 марта, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
10 апреля - 29 мая
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽