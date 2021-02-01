Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
Центр приёма гостей приглашает на экскурсию. Много столетий Тульская область славится своими филимоновскими игрушками! Барыни, лошадки, ёжики, петушки и даже бараны – все яркие, разноцветные свистульки. В настоящее время древний народный промысел не забыт, а продолжает радовать гостей и жителей Тулы своим разнообразием.
Приглашаем Вас сделать такое чудо своими руками. Праздничная игрушка порадует не только детей, но и взрослых, а интересная экскурсия не оставит равнодушным никого.
В программе:
Увлекательная пешая экскурсия по старинному городу Тула, знакомство с его брендами, историей, архитектурой и легендами. В компании экскурсовода Вы прогуляетесь по территории старого Тульского посада, вокруг пятивековой крепости – Тульского кремля, вдоль Казанской набережной и конечно же старинной купеческой улице Металлистов (Пятницкой), чтобы рассмотреть великолепные особняки купцов и услышать забавные городские истории.
Увидите восстановленную Покровскую церковь, которая была построена на месте Пятницкой в конце 18 века. Сможете посетить самую древнюю тульскую Благовещенскую церковь, которую в 1834 году чудом миновал пожар, уничтоживший больше половины города.
А после экскурсии посещение музея Декоративно-прикладного и современного искусства на улице Металлистов, где под руководством потомственной мастерицы Аллы Ивановной Гончаровой Вы сможете создать уникальную филимоновскую игрушку или же послушать интересную экскурсию об экспозиции музея.
В стоимость входит:
- пешая экскурсия по центру города;
- мастер-класс по росписи филимоновской игрушки или экскурсия по экспозиции.
Памятка гостя:
11.00 – 12.30 - тематическая экскурсия по историческому центру города;
12.45 – 13.30 – мастер-класс по росписи филимоновской игрушки или экскурсия на выбор.
Продолжительность экскурсии – 2.5 часа.
Сбор группы в 10.45 в Центре приёма гостей Тульской области (ул. Демонстрации, 1А).
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00; 8-920-272-39-39; 8-962-271-36-06