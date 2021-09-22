25 сентября в творческом кластере «Октава» открывается новая масштабная выставка, посвященная стрит-арту — «Открытый микрофон». Ее куратором выступит Сабина Чагина, руководитель направления Urban + Art фонда поддержки Винзавод | Центр современного искусства.

Ранее под кураторством объединения «Артмоссфера» (миссию которой продолжает платформа Винзавода Urban + Art) в кластере и вокруг него были созданы муралы, превратившие район в арт-квартал. Теперь художники переместились в павильон кластера.

Кстати, со своим творчеством они будут знакомить посетителей не только через картины, но и через рассказ: кроме холстов на выставке можно будет услышать живую речь — пояснения к работам, а также размышления о жизни и искусстве.

Свои работы в рамках новой экспозиции представят 12 авторов. Туляки смогут увидеть:

Коллективную выставку художников уличной волны (Кирилл Кто, Миша MOST, Petro, Иван Симонов, Назар Issue, Володимер, Maxim Ajer и Stain, Артур Косимов, Роман Устименко и райтер TREMERIZM);

Персональную выставку московского фотографа Василия Кудрявцева.