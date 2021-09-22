Открытый микрофон
25 сентября в творческом кластере «Октава» открывается новая масштабная выставка, посвященная стрит-арту — «Открытый микрофон». Ее куратором выступит Сабина Чагина, руководитель направления Urban + Art фонда поддержки Винзавод | Центр современного искусства.
Ранее под кураторством объединения «Артмоссфера» (миссию которой продолжает платформа Винзавода Urban + Art) в кластере и вокруг него были созданы муралы, превратившие район в арт-квартал. Теперь художники переместились в павильон кластера.
Кстати, со своим творчеством они будут знакомить посетителей не только через картины, но и через рассказ: кроме холстов на выставке можно будет услышать живую речь — пояснения к работам, а также размышления о жизни и искусстве.
Свои работы в рамках новой экспозиции представят 12 авторов. Туляки смогут увидеть:
- Коллективную выставку художников уличной волны (Кирилл Кто, Миша MOST, Petro, Иван Симонов, Назар Issue, Володимер, Maxim Ajer и Stain, Артур Косимов, Роман Устименко и райтер TREMERIZM);
- Персональную выставку московского фотографа Василия Кудрявцева.
Кроме того, в день открытия (25 сентября) в 17.00 каждый желающий сможет послушать лекцию художника, куратора и теоретика уличного искусства Игоря Поносова «Стрит-арт на улице или в музее?». Он расскажет про особенности изучения уличных практик в контексте мирового опыта, а также попытается объяснить эту культуру со стороны художника. Регистрация на лекцию по ссылке.
Вход свободный.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 сентября 2021, суббота
12:00
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽