афиша
афиша
Регистрация
Открытый микрофон

Открытый микрофон

25 сентября в творческом кластере «Октава» открывается новая масштабная выставка, посвященная стрит-арту — «Открытый микрофон». Ее куратором выступит Сабина Чагина, руководитель направления Urban + Art фонда поддержки Винзавод | Центр современного искусства.

Ранее под кураторством объединения «Артмоссфера» (миссию которой продолжает платформа Винзавода Urban + Art) в кластере и вокруг него были созданы муралы, превратившие район в арт-квартал. Теперь художники переместились в павильон кластера.
 
Кстати, со своим творчеством они будут знакомить посетителей не только через картины, но и через рассказ: кроме холстов на выставке можно будет услышать живую речь — пояснения к работам, а также размышления о жизни и искусстве.
 
Свои работы в рамках новой экспозиции представят 12 авторов. Туляки смогут увидеть:
 
  • Коллективную выставку художников уличной волны (Кирилл Кто, Миша MOST, Petro, Иван Симонов, Назар Issue, Володимер, Maxim Ajer и Stain, Артур Косимов, Роман Устименко и райтер TREMERIZM);
  • Персональную выставку московского фотографа Василия Кудрявцева.
 
Кроме того, в день открытия (25 сентября) в 17.00 каждый желающий сможет послушать лекцию художника, куратора и теоретика уличного искусства Игоря Поносова «Стрит-арт на улице или в музее?». Он расскажет про особенности изучения уличных практик в контексте мирового опыта, а также попытается объяснить эту культуру со стороны художника. Регистрация на лекцию по ссылке

Вход свободный.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 сентября 2021, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Хабиб и Ваня Дмитриенко
Купить билет
4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.