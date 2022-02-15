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Открытый микрофон в «Типографии»

Открытый микрофон в «Типографии»

16 февраля в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. 

А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно. Нужен QR-код.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 февраля 2022, среда
18:30
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Касса
Летная Школа
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23 февраля, среда 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
ATL
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
Купить билет
20 февраля, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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