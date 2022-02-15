Открытый микрофон в «Типографии»
16 февраля в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно. Нужен QR-код.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 февраля 2022, среда
18:30
23 февраля, среда 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽