Открытый микрофон в «Типографии»
18 января в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 января 2022, вторник
18:30
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽