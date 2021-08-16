Открытый микрофон в «Типографии»
17 августа в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. И еще один важный момент - пожалуйста, укажите при регистрации, есть ли у вас сертификат о вакцинации. Если есть, тогда организаторы смогут принять больше зрителей.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 августа 2021, вторник
17:30
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
2 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽