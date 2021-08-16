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Открытый микрофон в «Типографии»

Открытый микрофон в «Типографии»

17 августа в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного. И еще один важный момент - пожалуйста, укажите при регистрации, есть ли у вас сертификат о вакцинации. Если есть, тогда организаторы смогут принять больше зрителей.

А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 августа 2021, вторник
17:30
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