Открытый микрофон в «Типографии»
8 июня в «Типографии» пройдет весенний «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки! Большая просьба регистрироваться заранее («+» в сообщения группы), мест для зрителей будет немного.
А также: приходите, пожалуйста, в хорошем самочувствии и обязательно берите маски. Это не суперсложно, но для нас очень важно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 июня 2021, вторник
18:30
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
12 июня - 21 августа
14 июня, понедельник 10:00
₽ Билеты: 8800 ₽
12 июня, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽