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Новые тайны тульских улиц

Новые тайны тульских улиц

25 сентября в творческом кластере «Октава» пройдёт презентация книги Сергея Гусева, журналиста и краеведа, из серии «Новые тайны тульских улиц. Быт и трагедии ХХ века».

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 сентября 2021, суббота
13:00
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Касса
Хабиб и Ваня Дмитриенко
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4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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