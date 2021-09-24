Новые тайны тульских улиц
25 сентября в творческом кластере «Октава» пройдёт презентация книги Сергея Гусева, журналиста и краеведа, из серии «Новые тайны тульских улиц. Быт и трагедии ХХ века».
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
25 сентября 2021, суббота
13:00
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽