5 и 6 января в центре семейной истории пройдет новогодняя дегустация «Гастрометр». Редко когда мы можем собраться с близким за тем самым столом и посмотреть те фильмы, которые пробирают...





Записаться на дегустацию можно по Вечером 5 и 6 января вы сможете воссоздать ту атмосферу, по которой скучаем. В программе 6 курсов блюд от шеф-повар гастро-проекта Реформа.Маркет Игоря Синдеева и 6 великолепных метров отечественного кино.Записаться на дегустацию можно по ссылке

Адрес: ул. Благовещенская 8в, Тула.