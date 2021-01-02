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Новогодняя дегустация «Гастрометр»

Новогодняя дегустация «Гастрометр»

5 и 6 января в центре семейной истории пройдет новогодняя дегустация «Гастрометр». Редко когда мы можем собраться с близким за тем самым столом и посмотреть те фильмы, которые пробирают...
 
Вечером 5 и 6 января вы сможете воссоздать ту атмосферу, по которой скучаем. В программе 6 курсов блюд от шеф-повар гастро-проекта Реформа.Маркет Игоря Синдеева и 6 великолепных метров отечественного кино.

Записаться на дегустацию можно по ссылке.
Адрес: ул. Благовещенская 8в, Тула.
 
Где и когда?
Центр семейной истории
5 января 2021, вторник
16:00
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6 января 2021, среда
16:00
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