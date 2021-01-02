Новогодняя дегустация «Гастрометр»
5 и 6 января в центре семейной истории пройдет новогодняя дегустация «Гастрометр». Редко когда мы можем собраться с близким за тем самым столом и посмотреть те фильмы, которые пробирают...
Вечером 5 и 6 января вы сможете воссоздать ту атмосферу, по которой скучаем. В программе 6 курсов блюд от шеф-повар гастро-проекта Реформа.Маркет Игоря Синдеева и 6 великолепных метров отечественного кино.
Записаться на дегустацию можно по ссылке.
Записаться на дегустацию можно по ссылке.
Адрес: ул. Благовещенская 8в, Тула.
Где и когда?
5 января 2021, вторник
16:00
6 января 2021, среда
16:00
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
8 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
6 января, среда 11:00