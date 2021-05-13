афиша
афиша
Регистрация
«Ночь музеев» в кластере «Октава» и Музее станка

«Ночь музеев» в кластере «Октава» и Музее станка

«Октава» и Музей станка принимают участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь в музее». Только один день в году, 15 мая, будут работать до полуночи, а вход на все мероприятия будет бесплатным!
 
С 18.00 в Музее станка будет открыта выставка Андрея Люблинского «Хорошие/плохие», где посетители смогут совершить путешествие в мир, населенный героями и известными деятелями истории и культуры.
 
В 19.00 по мотивам выставки пройдет семейный мастер-класс, на котором гости создадут собственных персонажей из пластилина.
 
Регистрация по ссылке.
 
В 21.00 и 22.00 в основном мультимедийном зале Музея станка пройдут бесплатные показы экскурсии «Тула — мастерская России».
 
В 20.00 откроется летняя веранда, где чуть позже, в 21:00, выступит специальный гость мероприятия — группа «Free sound», которая исполнит мировые хиты в джазовой фьюжн-трактовке.
 
Весь вечер ребята из Игла Vinyl Store будут крутить пластинки с классикой хип-хопа, фанка и современной электронной музыки, которые можно будет приобрести в свою коллекцию.
 
За угощения и напитки отвечает бар AZAZA — первых посетителей веранды ждет приятный сюрприз. Ждем вас уже в эту субботу!
 
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
15 мая 2021, суббота
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
29 мая, суббота 11:00
Центр приема гостей Тульской области
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
Купить билет
29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
SYMPULS-E
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
«Цой Жив!». Вечер памяти Виктора Цоя
Купить билет
21 мая, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.