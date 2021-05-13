«Ночь музеев» в кластере «Октава» и Музее станка
«Октава» и Музей станка принимают участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь в музее». Только один день в году, 15 мая, будут работать до полуночи, а вход на все мероприятия будет бесплатным!
С 18.00 в Музее станка будет открыта выставка Андрея Люблинского «Хорошие/плохие», где посетители смогут совершить путешествие в мир, населенный героями и известными деятелями истории и культуры.
В 19.00 по мотивам выставки пройдет семейный мастер-класс, на котором гости создадут собственных персонажей из пластилина.
Регистрация по ссылке.
В 21.00 и 22.00 в основном мультимедийном зале Музея станка пройдут бесплатные показы экскурсии «Тула — мастерская России».
В 20.00 откроется летняя веранда, где чуть позже, в 21:00, выступит специальный гость мероприятия — группа «Free sound», которая исполнит мировые хиты в джазовой фьюжн-трактовке.
Весь вечер ребята из Игла Vinyl Store будут крутить пластинки с классикой хип-хопа, фанка и современной электронной музыки, которые можно будет приобрести в свою коллекцию.
За угощения и напитки отвечает бар AZAZA — первых посетителей веранды ждет приятный сюрприз. Ждем вас уже в эту субботу!
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
15 мая 2021, суббота
18:00
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽