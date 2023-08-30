  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. Ночь кино в «Добродее» - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Ночь кино в «Добродее»

Ночь кино в «Добродее»

26 августа во всех муниципальных образованиях Тульской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». В Туле площадкой кинопоказов и творческих встреч станет Объединение центров развития культуры региона.

Откроется «Ночь кино» в 16.30 творческой встречей с кинорежиссёром, сценаристом, народной артисткой РФ, лауреатом премии Правительства России, членом Союза кинематографистов РФ Аллой Суриковой в творческом пространстве «Девятка». Все желающие лично смогут пообщаться с режиссером. 

В 17.00 на открытой площадке «Добродея» начнется конкурсный показ Фестиваля уличного кино. Жители и гости Тулы смогут посмотреть 7 лучших короткометражек молодых режиссеров и проголосовать за понравившуюся.

В 18.30 в творческом пространстве «Девятка» гостей ожидает творческая встреча с создателями фильма «Про мою маму и про меня». Также ее можно будет посмотреть онлайн в группах ретрокинотеатра «Майский» и Центра развития кино в социальной сети «ВКонтакте». После встречи желающие смогут увидеть предпремьерный показ этой картины.

Туляки будут первыми, кто увидит фильм, который выйдет в широкий прокат в ноябре.

На малой сцене ремесленного двора и в «Девятке» пройдут бесплатные показы фильмов «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко, 6+), «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк, 12+) и «Вызов» (реж. Клим Шипенко, 12+). Эти картины победили в зрительском голосовании. 

Афиша Ночи кино.jpg

В ретрокинотеатре «Майский» самые маленькие зрители смогут посмотреть фильмы «Красная шапочка. Онлайн» (реж. Наталья Бондарчук, 6+) и «Гори, гори ясно» (реж. Владимир Фёдоров, 0+).

В этот день на главной сцене выступит российский скрипач-виртуоз Степан Мезенцев.

Вход на все площадки свободный.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула , ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
16 сентября 2023, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Еще!
22 июня - 20 сентября
Алмаз Синема
Объектив
19 августа - 20 сентября
Синема Стар
Ученик чудовища
18 сентября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дозор джунглей: Кругосветка
1 - 20 сентября
Алмаз Синема
32 звука
21 - 27 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Вызов
20 апреля - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.