Ночь кино в «Добродее»

26 августа во всех муниципальных образованиях Тульской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». В Туле площадкой кинопоказов и творческих встреч станет Объединение центров развития культуры региона.

Откроется «Ночь кино» в 16.30 творческой встречей с кинорежиссёром, сценаристом, народной артисткой РФ, лауреатом премии Правительства России, членом Союза кинематографистов РФ Аллой Суриковой в творческом пространстве «Девятка». Все желающие лично смогут пообщаться с режиссером.

В 17.00 на открытой площадке «Добродея» начнется конкурсный показ Фестиваля уличного кино. Жители и гости Тулы смогут посмотреть 7 лучших короткометражек молодых режиссеров и проголосовать за понравившуюся.

В 18.30 в творческом пространстве «Девятка» гостей ожидает творческая встреча с создателями фильма «Про мою маму и про меня». Также ее можно будет посмотреть онлайн в группах ретрокинотеатра «Майский» и Центра развития кино в социальной сети «ВКонтакте». После встречи желающие смогут увидеть предпремьерный показ этой картины.

Туляки будут первыми, кто увидит фильм, который выйдет в широкий прокат в ноябре.

На малой сцене ремесленного двора и в «Девятке» пройдут бесплатные показы фильмов «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко, 6+), «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк, 12+) и «Вызов» (реж. Клим Шипенко, 12+). Эти картины победили в зрительском голосовании.

В ретрокинотеатре «Майский» самые маленькие зрители смогут посмотреть фильмы «Красная шапочка. Онлайн» (реж. Наталья Бондарчук, 6+) и «Гори, гори ясно» (реж. Владимир Фёдоров, 0+).

В этот день на главной сцене выступит российский скрипач-виртуоз Степан Мезенцев.

Вход на все площадки свободный.