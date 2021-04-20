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Неделя итальянского кино

Неделя итальянского кино

С 19 по 25 апреля в творческом пространстве «Девятка» и ретрокинотеатре «Майский» пройдет Неделя итальянского кино.
 
Туляки смогут посмотреть семь разножанровых фильмов, снятых режиссерами с Апеннинского полуострова в последние годы. Среди этих комедий, комедийных драм и мелодрам есть как кассовые хиты, так и признанные фестивальные ленты. В киномарафон вошли фильмы «Я – миллиардер», «Добро пожаловать на юг-2», «Из Неаполя с любовью», «Фантазеры», «Стажер», «Сделано в Италии» и «Наш отец».
 
Кинопоказы проходят по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, 1а. Количество мест ограничено. Телефоны для бронирования билетов: +7 (4872) 70-46-44, +7 (4872) 70-43-59.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
19 апреля 2021, понедельник
14:00
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19 апреля 2021, понедельник
19:00
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20 апреля 2021, вторник
14:00
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Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
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5 июня, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Felidae
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8 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Damage String
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22 мая, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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