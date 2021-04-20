С 19 по 25 апреля в творческом пространстве «Девятка» и ретрокинотеатре «Майский» пройдет Неделя итальянского кино.

Туляки смогут посмотреть семь разножанровых фильмов, снятых режиссерами с Апеннинского полуострова в последние годы. Среди этих комедий, комедийных драм и мелодрам есть как кассовые хиты, так и признанные фестивальные ленты. В киномарафон вошли фильмы «Я – миллиардер», «Добро пожаловать на юг-2», «Из Неаполя с любовью», «Фантазеры», «Стажер», «Сделано в Италии» и «Наш отец».