Неделя итальянского кино
С 19 по 25 апреля в творческом пространстве «Девятка» и ретрокинотеатре «Майский» пройдет Неделя итальянского кино.
Туляки смогут посмотреть семь разножанровых фильмов, снятых режиссерами с Апеннинского полуострова в последние годы. Среди этих комедий, комедийных драм и мелодрам есть как кассовые хиты, так и признанные фестивальные ленты. В киномарафон вошли фильмы «Я – миллиардер», «Добро пожаловать на юг-2», «Из Неаполя с любовью», «Фантазеры», «Стажер», «Сделано в Италии» и «Наш отец».
Кинопоказы проходят по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, 1а. Количество мест ограничено. Телефоны для бронирования билетов: +7 (4872) 70-46-44, +7 (4872) 70-43-59.
С расписанием можно ознакомиться по ссылке.
С расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Где и когда?
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
19 апреля 2021, понедельник
14:00
19 апреля 2021, понедельник
19:00
20 апреля 2021, вторник
14:00
20 апреля 2021, вторник
19:00
21 апреля 2021, среда
14:00
21 апреля 2021, среда
19:00
22 апреля 2021, четверг
14:00
22 апреля 2021, четверг
19:00
23 апреля 2021, пятница
14:00
23 апреля 2021, пятница
19:00
24 апреля 2021, суббота
14:00
24 апреля 2021, суббота
19:00
25 апреля 2021, воскресенье
14:00
25 апреля 2021, воскресенье
19:00
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
8 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 - 30 мая