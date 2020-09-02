Музыкальный спектакль «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя»

Начало спектакля в 13.00. Спектакль пройдет на территории мемориальной теплицы в музее-усадьбе. Билеты на посещение теплицы в этот день с 12:00 до 14.30 продаваться не будут.

В основе сюжета музыкального спектакля «Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя» лежит история, которая могла бы произойти в Ясной Поляне 28 октября 1910 года. Крестьяне празднуют день Параскевы Пятницы и ждут большого гостя – Льва Николаевича. А пока ждут, вспоминают свои встречи с графом и графиней, не подозревая, что в этот день в пять часов утра Лев Толстой навсегда покинул Ясную Поляну.

Документальная основа истории – это материалы фольклорной экспедиции Тульского педагогического университета 1979 года в деревню Ясная Поляна и воспоминаний яснополянских крестьян о Толстом.

Звуки, песни, особенный крестьянский говор – подлинное звучание Ясной Поляны столетней давности – все это реконструировано тульским фольклорным ансамблем «Вереница».

Режиссер Ирина Кудряшова и руководитель ансамбля Юлия Бортулева совмещают в сюжете реальные истории и вымышленное ожидание большого гостя. В сценографии московской художницы Алены Мелешко граф и графиня оживают в виде невесомых кукол, сложенных из предметов крестьянского быта. Так лицом Толстого становится зеркало, а бородой – сноп пшеницы, который образно прорастет в нас и уравновесит собой весь мир.

Постановка была создана специально для театрального фестиваля «Толстой». Премьера состоялась 7 июля 2019 года. Ко дню рождения писателя эта история будет разыграна в новой локации – на территории теплицы, где участниками представления станут деревья, высокое небо и сами зрители.

Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна», а также по ссылке

Стоимость билетов: 500 рублей.