9 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет Областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2022». 15 девушек поборются за право представлять Тульский регион уже на национальном конкурсе «Мисс Россия».

Мероприятие традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле-показа и дефиле в вечерних платьях. Помимо этого, участницам предстоит ответить на каверзные вопросы ведущего.

Море красоты, элегантности и хорошего настроения — попасть на одно из ярчайших шоу уходящего года можно будет по пригласительным билетам.