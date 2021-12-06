Мисс Тула — 2022
9 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет Областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2022». 15 девушек поборются за право представлять Тульский регион уже на национальном конкурсе «Мисс Россия».
Мероприятие традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле-показа и дефиле в вечерних платьях. Помимо этого, участницам предстоит ответить на каверзные вопросы ведущего.
Море красоты, элегантности и хорошего настроения — попасть на одно из ярчайших шоу уходящего года можно будет по пригласительным билетам.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
9 декабря 2021, четверг
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
18 декабря, суббота 12:30
₽ Билеты: 300 ₽