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Мастерская родительства в «Октаве»

Мастерская родительства в «Октаве»

22 июля в творческом кластере «Октава» пройдет «Мастерская родительства» с Мариной Машиной. Как помочь малышам справиться с голосовыми зажимами? Зачем им нужно делать упражнения на дыхания? Почему некоторые даже взрослые люди не могут избавиться от смазанной дикции?

Узнаем это на занятии «Мастерской родительства», которую ведет психолог и логопед Марина Мишина. 
 
Поговорим о том, из чего состоит наш речевой аппарат, подробно остановимся на его физиологическом строении и речевом дыхании. А еще сделаем несколько практическим упражнений, которые помогут детям проработать свой голос, артикуляцию и дыхание. Рекомендуем вам захватить с собой небольшое зеркальце. 
 
Стоимость: 300 рублей. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 июля 2021, четверг
18:30
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15 октября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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7 октября, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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17 сентября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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