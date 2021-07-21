Мастерская родительства в «Октаве»
22 июля в творческом кластере «Октава» пройдет «Мастерская родительства» с Мариной Машиной. Как помочь малышам справиться с голосовыми зажимами? Зачем им нужно делать упражнения на дыхания? Почему некоторые даже взрослые люди не могут избавиться от смазанной дикции?
Узнаем это на занятии «Мастерской родительства», которую ведет психолог и логопед Марина Мишина.
Поговорим о том, из чего состоит наш речевой аппарат, подробно остановимся на его физиологическом строении и речевом дыхании. А еще сделаем несколько практическим упражнений, которые помогут детям проработать свой голос, артикуляцию и дыхание. Рекомендуем вам захватить с собой небольшое зеркальце.
Стоимость: 300 рублей. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 июля 2021, четверг
18:30
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 июля - 21 августа
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽