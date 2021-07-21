Мастерская родительства в «Октаве»

22 июля в творческом кластере «Октава» пройдет «Мастерская родительства» с Мариной Машиной. Как помочь малышам справиться с голосовыми зажимами? Зачем им нужно делать упражнения на дыхания? Почему некоторые даже взрослые люди не могут избавиться от смазанной дикции?

Узнаем это на занятии «Мастерской родительства», которую ведет психолог и логопед Марина Мишина.

Поговорим о том, из чего состоит наш речевой аппарат, подробно остановимся на его физиологическом строении и речевом дыхании. А еще сделаем несколько практическим упражнений, которые помогут детям проработать свой голос, артикуляцию и дыхание. Рекомендуем вам захватить с собой небольшое зеркальце.