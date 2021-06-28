Мастерская родительства. Как помочь ребёнку пережить неприятный опыт?

1 июля в творческом кластере «Октава» пройдет мастерская родительства с Мариной Мишиной. Что делать, если ребенок не хочет отпускать маму по своим делам? Как поддержать ребенка в случае неудачи? Стоит ли учить мальчика быть сильным? На эти и другие непростые вопросы вы найдете ответы в ходе лекции.

Встреча будет полезна родителям детей от 0 до 7 лет.