Мастерская родительства. Как помочь ребёнку пережить неприятный опыт?
1 июля в творческом кластере «Октава» пройдет мастерская родительства с Мариной Мишиной. Что делать, если ребенок не хочет отпускать маму по своим делам? Как поддержать ребенка в случае неудачи? Стоит ли учить мальчика быть сильным? На эти и другие непростые вопросы вы найдете ответы в ходе лекции.
Встреча будет полезна родителям детей от 0 до 7 лет.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
1 июля 2021, четверг
18:30
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 июля, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
9 июля, пятница 19:00
₽ Билеты: 5000 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
3 июля, суббота 14:00
₽ Билеты: 500 ₽