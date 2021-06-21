24 июня в творческом кластере «Октава» пройдет «Мастерская логопеда: дислексия». Если ваш ребенок мало или медленно читает, не получает удовольствие от процесса или замыкается в себе — тому могут быть вполне конкретные причины. Как не запустить дислексию, а вместе с ней и самооценку ребенка, вы узнаете на лекции.