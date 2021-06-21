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Мастерская логопеда: дислексия

Мастерская логопеда: дислексия

24 июня в творческом кластере «Октава» пройдет «Мастерская логопеда: дислексия». Если ваш ребенок мало или медленно читает, не получает удовольствие от процесса или замыкается в себе — тому могут быть вполне конкретные причины. Как не запустить дислексию, а вместе с ней и самооценку ребенка, вы узнаете на лекции.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 июня 2021, четверг
18:30
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Мастерская логопеда: дислексия
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24 июня, четверг 18:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
27 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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17 июля
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
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