Мастерская логопеда: дислексия
24 июня в творческом кластере «Октава» пройдет «Мастерская логопеда: дислексия». Если ваш ребенок мало или медленно читает, не получает удовольствие от процесса или замыкается в себе — тому могут быть вполне конкретные причины. Как не запустить дислексию, а вместе с ней и самооценку ребенка, вы узнаете на лекции.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 июня 2021, четверг
18:30
24 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 300 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
17 июля
₽ Билеты: 750-1950 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽