Мастер-классы в музее «Тульские древности»

Яркие летние поделки предлагает создать в июне музей «Тульские древности» вместе с мастером Екатериной Зерновой. 5 июня – Брошь из фоамирана «Четыре сезона»

Со свойствами фоамирана участники мастер-классов Екатерины Зерновой хорошо знакомы, теперь предстоит увидеть бархатистый пластик в новом качестве. Используя простые приспособления для скрапбукинга, посетители музея «Тульские древности» сделают красочную брошь. Фоамиран испытают не только ножницами, но и фигурными дыроколами, перфорация и другие приемы помогут создать очень яркие и необычные вещи. Отдельной темой на занятии станет сочетание цветов: кому-то по душе контрасты, а кто-то предпочитает использовать мягкие, пастельные тона.

12 июня – «Стрекоза в смешанной технике» Блестящие бусины и пайетки передадут изящество и невесомость стрекозы. Из готовой поделки

можно смастерить брошь, заколку или аксессуар для интерьера.

19 июня – «Рыбка-плотвичка в технике мокрого валяния»

Участникам встречи предстоит работа с натуральной шерстью. Миниатюру рыбки, которую легко создаст и взрослый, и ребенок, легко превратить в брошь, брелок или кулон. Мастер покажет несколько простых и эффектных приемов, необходимых для освоения техники мокрого валяния.

26 июня – «Кукушка в технике сухого валяния»

Новый мастер-класс познакомит с еще одним обитателем Куликова поля - кукушкой. Пеструю птицу с пышным хвостом можно свалять из шерсти и пряжи. Миниатюра станет прекрасной брошью.

Стоимость участия: 200 руб. Телефон для записи: +7-4872-36-16-63.