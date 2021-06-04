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Мастер-классы в музее «Тульские древности»

Мастер-классы в музее «Тульские древности»

Яркие летние поделки предлагает создать в июне музей «Тульские древности» вместе с мастером Екатериной Зерновой. 5 июня – Брошь из фоамирана «Четыре сезона»

Со свойствами фоамирана участники мастер-классов Екатерины Зерновой хорошо знакомы, теперь предстоит увидеть бархатистый пластик в новом качестве. Используя простые приспособления для скрапбукинга, посетители музея «Тульские древности» сделают красочную брошь. Фоамиран испытают не только ножницами, но и фигурными дыроколами, перфорация и другие приемы помогут создать очень яркие и необычные вещи. Отдельной темой на занятии станет сочетание цветов: кому-то по душе контрасты, а кто-то предпочитает использовать мягкие, пастельные тона.
 
12 июня – «Стрекоза в смешанной технике» Блестящие бусины и пайетки передадут изящество и невесомость стрекозы. Из готовой поделки
можно смастерить брошь, заколку или аксессуар для интерьера.
 
19 июня – «Рыбка-плотвичка в технике мокрого валяния»
Участникам встречи предстоит работа с натуральной шерстью. Миниатюру рыбки, которую легко создаст и взрослый, и ребенок, легко превратить в брошь, брелок или кулон. Мастер покажет несколько простых и эффектных приемов, необходимых для освоения техники мокрого валяния.
 
26 июня – «Кукушка в технике сухого валяния»
Новый мастер-класс познакомит с еще одним обитателем Куликова поля - кукушкой. Пеструю птицу с пышным хвостом можно свалять из шерсти и пряжи. Миниатюра станет прекрасной брошью.
 
Стоимость участия: 200 руб. Телефон для записи: +7-4872-36-16-63.
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
5 июня 2021, суббота
17:00
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12 июня 2021, суббота
17:00
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19 июня 2021, суббота
17:00
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Касса
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Роликовые коньки
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11 июня, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши | концерт + мастер-класс
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11 июня, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500-1600 ₽
Пытка прекрасным: как перестать бояться и полюбить современное искусство?
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12 июня, суббота 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 350 ₽
Раскаленный город
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26 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
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