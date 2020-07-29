Марафон по уличному футболу на Казанской набережной
30 июля в рамках молодежного пространства «Газон» состоится марафон по уличному футболу для команд 3 на 3. У любого желающего есть возможность с 17.00 до 18.00 воспользоваться инвентарем в свободной игре в самом центре города, а уже в 18.00 принять участие в чемпионате. Напомним, что участвуют команды из трех человек. Кстати, записаться можно уже сейчас по ссылке.
Также в этот день на Казанской набережной есть возможность проверить свои интеллектуальные способности в турнире по шашкам, узнать секреты на мастер-классе «Уход за кожей лица», получить необходимые знания на занятии «Как написать свою первую песню».
Более подробную информацию можно найти в официальной группе молодежного пространства «Газон».
Более подробную информацию можно найти в официальной группе молодежного пространства «Газон».
Внимание! На многие мероприятия в рамках «Газона» необходима предварительная регистрация.
Где и когда?
Тула, Тула
30 июля 2020, четверг
17:00
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
22 августа, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽