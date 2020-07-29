Марафон по уличному футболу на Казанской набережной

30 июля в рамках молодежного пространства «Газон» состоится марафон по уличному футболу для команд 3 на 3. У любого желающего есть возможность с 17.00 до 18.00 воспользоваться инвентарем в свободной игре в самом центре города, а уже в 18.00 принять участие в чемпионате. Напомним, что участвуют команды из трех человек. Кстати, записаться можно уже сейчас по ссылке.





Более подробную информацию можно найти в официальной Также в этот день на Казанской набережной есть возможность проверить свои интеллектуальные способности в турнире по шашкам, узнать секреты на мастер-классе «Уход за кожей лица», получить необходимые знания на занятии «Как написать свою первую песню».Более подробную информацию можно найти в официальной группе молодежного пространства «Газон».

Внимание! На многие мероприятия в рамках «Газона» необходима предварительная регистрация.