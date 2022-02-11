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Local kitchen. Диалог с тульскими производителями «212F. Чай. Традиции. Гостеприимство»

Local kitchen. Диалог с тульскими производителями «212F. Чай. Традиции. Гостеприимство»

12 февраля Центр семейной истории совместно с проектом «Реформа маркет» открывает новый цикл мероприятий – «Тула – город чаепития | Диалог с тульскими производителями».

На встрече мы познакомимся с историей чаепития в городе-герое Тула. Ответим на вопросы: как формировалась культура? Почему есть тульский самовар, пряник, а самоварного чая нет? Что повлияло на развитие культуры чаепития на тульской земле? А также попробуем два чая из самоварной коллекции: травяной и зеленый. Разберемся в их вкусовых и культурных отличиях. Вы сможете сами заварить напиток, рассказать о ваших семейных традициях чаепития и поспособствовать возникновению новых.
 
Вход: свободный. Нужен QR-код и документ, удостоверяющего личность.
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Где и когда?
Центр семейной истории
12 февраля 2022, суббота
18:00
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Касса
Стас Пьеха
Купить билет
13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гран-КуражЪ
Купить билет
3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
The Hatters
Купить билет
1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
19 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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