Local kitchen. Диалог с тульскими производителями «212F. Чай. Традиции. Гостеприимство»

12 февраля Центр семейной истории совместно с проектом «Реформа маркет» открывает новый цикл мероприятий – «Тула – город чаепития | Диалог с тульскими производителями».

На встрече мы познакомимся с историей чаепития в городе-герое Тула. Ответим на вопросы: как формировалась культура? Почему есть тульский самовар, пряник, а самоварного чая нет? Что повлияло на развитие культуры чаепития на тульской земле? А также попробуем два чая из самоварной коллекции: травяной и зеленый. Разберемся в их вкусовых и культурных отличиях. Вы сможете сами заварить напиток, рассказать о ваших семейных традициях чаепития и поспособствовать возникновению новых.

Вход: свободный. Нужен QR-код и документ, удостоверяющего личность.

Регистрация по ссылке.