Local kitchen. Диалог с тульскими производителями «212F. Чай. Традиции. Гостеприимство»
12 февраля Центр семейной истории совместно с проектом «Реформа маркет» открывает новый цикл мероприятий – «Тула – город чаепития | Диалог с тульскими производителями».
На встрече мы познакомимся с историей чаепития в городе-герое Тула. Ответим на вопросы: как формировалась культура? Почему есть тульский самовар, пряник, а самоварного чая нет? Что повлияло на развитие культуры чаепития на тульской земле? А также попробуем два чая из самоварной коллекции: травяной и зеленый. Разберемся в их вкусовых и культурных отличиях. Вы сможете сами заварить напиток, рассказать о ваших семейных традициях чаепития и поспособствовать возникновению новых.
Вход: свободный. Нужен QR-код и документ, удостоверяющего личность.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
12 февраля 2022, суббота
18:00
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽