Литературный клуб в «Типографии»
13 апреля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Приглашаем любителей литературы встретиться в формате чтения и обсуждения прочитанного. Пока мы только осваиваем этот формат, но надеемся, он придется вам по душе.
В этот раз прочитаем рассказы, затрагивающие важные философские вопросы, и поразмышляем над ними вместе.
Стоимость: бесплатно.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 апреля 2021, вторник
19:00
30 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 2000 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
23 - 30 мая
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽