Литературный клуб в «Типографии»

13 апреля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Приглашаем любителей литературы встретиться в формате чтения и обсуждения прочитанного. Пока мы только осваиваем этот формат, но надеемся, он придется вам по душе.

В этот раз прочитаем рассказы, затрагивающие важные философские вопросы, и поразмышляем над ними вместе.

Стоимость: бесплатно.