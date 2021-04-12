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Литературный клуб в «Типографии»

Литературный клуб в «Типографии»

13 апреля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Приглашаем любителей литературы встретиться в формате чтения и обсуждения прочитанного. Пока мы только осваиваем этот формат, но надеемся, он придется вам по душе.

В этот раз прочитаем рассказы, затрагивающие важные философские вопросы, и поразмышляем над ними вместе.
 
Стоимость: бесплатно.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 апреля 2021, вторник
19:00
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Касса
Чиж & Co
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30 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000 ₽
Владимир Маркин
Купить билет
12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Пешая экскурсия вокруг кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
23 - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
LASCALA
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Маврин
Купить билет
17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Трофим
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18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
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