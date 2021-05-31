Литературный клуб. Романс: история и современность
1 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Любители литературы и музыки! На следующей встрече мы предлагаем поговорить об истории такого музыкального жанра, как романс, сделав акцент на его литературной основе, как классической, так и современной.
Спикер: Ирина Быкова, музыка: Кирилл Прудкий. Свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 июня 2021, вторник
19:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
11 июня, пятница 18:30
₽ Билеты: 200-300 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
12 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
3 июня, четверг 12:00
₽ Билеты: 400 ₽