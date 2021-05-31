Литературный клуб. Романс: история и современность

1 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Любители литературы и музыки! На следующей встрече мы предлагаем поговорить об истории такого музыкального жанра, как романс, сделав акцент на его литературной основе, как классической, так и современной.

Спикер: Ирина Быкова, музыка: Кирилл Прудкий. Свободный взнос.