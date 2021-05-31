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Литературный клуб. Романс: история и современность

Литературный клуб. Романс: история и современность

1 июня в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Любители литературы и музыки! На следующей встрече мы предлагаем поговорить об истории такого музыкального жанра, как романс, сделав акцент на его литературной основе, как классической, так и современной.

Спикер: Ирина Быкова, музыка: Кирилл Прудкий. Свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
1 июня 2021, вторник
19:00
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Касса
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Роликовые коньки
Купить билет
11 июня, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Технодинамика
Купить билет
19 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Эскалада
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12 июня, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Курс «Основы графического дизайна для детей»
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3 июня, четверг 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
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