Литературный клуб: Открытый микрофон

25 января в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Организаторы объявляют открытый микрофон. Ждут всех, кому хочется поделиться своим литературным творчеством!

Время выступления — до 10 минут. Количество участников ограничено, записаться можно в сообщениях сообщества.