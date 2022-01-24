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Литературный клуб: Открытый микрофон

Литературный клуб: Открытый микрофон

25 января в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Организаторы объявляют открытый микрофон. Ждут всех, кому хочется поделиться своим литературным творчеством!

Время выступления — до 10 минут. Количество участников ограничено, записаться можно в сообщениях сообщества.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
25 января 2022, вторник
19:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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