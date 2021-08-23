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Литературный клуб: Открытый микрофон

Литературный клуб: Открытый микрофон

24 августа в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Организаторы объявляют открытый микрофон. Ждут всех, кому хочется поделиться своим литературным творчеством!

Время выступления — до 10 минут. Количество участников ограничено, записаться можно в сообщениях сообщества.
 
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 августа 2021, вторник
19:00
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Касса
Группа Тюленева
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Раскаленный город
Купить билет
18 сентября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Тараканы!
Купить билет
4 сентября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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