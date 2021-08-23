Литературный клуб: Открытый микрофон
24 августа в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Организаторы объявляют открытый микрофон. Ждут всех, кому хочется поделиться своим литературным творчеством!
Время выступления — до 10 минут. Количество участников ограничено, записаться можно в сообщениях сообщества.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
24 августа 2021, вторник
19:00
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
18 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽