Литературный клуб. Небеса поэтов: планета Венера в русской лирике
27 июля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. С глубокой древности Венера обращала на себя внимание людей, которые считали ее не планетой, а утренней и вечерней звездами. Такое представление отразилось в мифологии и языковой картине мира разных народов, в том числе славян.
Образ Венеры присутствует в русской поэзии XIX-XX вв., но именно в ХХ в. эта планета репрезентирована в художественных текстах как «звезда Венера». Попробуем разобраться, почему.
Спикер: кандидат филологических наук Абрамова Вероника Игоревна.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 июля 2021, вторник
19:00
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽