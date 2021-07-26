афиша
афиша
Регистрация
Литературный клуб. Небеса поэтов: планета Венера в русской лирике

Литературный клуб. Небеса поэтов: планета Венера в русской лирике

27 июля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. С глубокой древности Венера обращала на себя внимание людей, которые считали ее не планетой, а утренней и вечерней звездами. Такое представление отразилось в мифологии и языковой картине мира разных народов, в том числе славян. 

Образ Венеры присутствует в русской поэзии XIX-XX вв., но именно в ХХ в. эта планета репрезентирована в художественных текстах как «звезда Венера». Попробуем разобраться, почему.
 
Спикер: кандидат филологических наук Абрамова Вероника Игоревна.

Вход свободный. Регистрация по ссылке
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 июля 2021, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Касса
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.