Литературный клуб. Небеса поэтов: планета Венера в русской лирике

27 июля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. С глубокой древности Венера обращала на себя внимание людей, которые считали ее не планетой, а утренней и вечерней звездами. Такое представление отразилось в мифологии и языковой картине мира разных народов, в том числе славян.

Образ Венеры присутствует в русской поэзии XIX-XX вв., но именно в ХХ в. эта планета репрезентирована в художественных текстах как «звезда Венера». Попробуем разобраться, почему.