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Литературный клуб: На берегах Латинской Америки

Литературный клуб: На берегах Латинской Америки

15 февраля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. На этот раз мы решили взять необычную тему и поговорить о латиноамериканской литературе: ее истории и самых ярких представителях. А еще почитать и обсудить рассказы Хорхе Луи Борхеса.

Вход: свободный взнос. Нужен QR-код.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 февраля 2022, вторник
19:00
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Касса
Монгол Шуудан
Купить билет
11 марта, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
7 марта, понедельник 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ATL
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
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