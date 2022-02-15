Литературный клуб: На берегах Латинской Америки

15 февраля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. На этот раз мы решили взять необычную тему и поговорить о латиноамериканской литературе: ее истории и самых ярких представителях. А еще почитать и обсудить рассказы Хорхе Луи Борхеса.



Вход: свободный взнос. Нужен QR-код.