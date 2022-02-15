Литературный клуб: На берегах Латинской Америки
15 февраля в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. На этот раз мы решили взять необычную тему и поговорить о латиноамериканской литературе: ее истории и самых ярких представителях. А еще почитать и обсудить рассказы Хорхе Луи Борхеса.
Вход: свободный взнос. Нужен QR-код.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 февраля 2022, вторник
19:00
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
16 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
7 марта, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽