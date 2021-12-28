Литературный клуб: Любовь во время зимы
28 декабря в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Приглашаем вас проводить уходящий год вместе с нами - Ириной Быковой и Кириллом Прудким. С нас новые стихи и песни, с вас аплодисменты и хорошее настроение.
Это будет концерт-диалог о встречах и расставании, о жизни и вечности.
Вход: свободный взнос.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 декабря 2021, вторник
19:00
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽