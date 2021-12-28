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Литературный клуб: Любовь во время зимы

Литературный клуб: Любовь во время зимы

28 декабря в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Приглашаем вас проводить уходящий год вместе с нами - Ириной Быковой и Кириллом Прудким. С нас новые стихи и песни, с вас аплодисменты и хорошее настроение. 

Это будет концерт-диалог о встречах и расставании, о жизни и вечности.

Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 декабря 2021, вторник
19:00
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Касса
«ХАРД'И»
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Горшенев
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Tula metal evening
Купить билет
21 января, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Сектор Газа: Кащей Бессмертный и все хиты
Купить билет
9 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
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