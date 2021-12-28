Литературный клуб: Любовь во время зимы

28 декабря в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Приглашаем вас проводить уходящий год вместе с нами - Ириной Быковой и Кириллом Прудким. С нас новые стихи и песни, с вас аплодисменты и хорошее настроение.

Это будет концерт-диалог о встречах и расставании, о жизни и вечности.



Вход: свободный взнос.