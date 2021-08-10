Литературный клуб: Легенды, мифы и литература Абхазии
10 августа в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Лето — пора путешествий и отдыха. Жаль, что последнее время пандемия закрывает большинство границ для заядлых путешественников. Но те немногие, кому удалось пересечь границы, привозят не только много впечатлений, но и невероятно богатый культурологический материал.
И в это раз куратор клуба Ирина Быкова хотела бы поделиться своими изысканиями, открывая новую рубрику - «Литература из путешествий».
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 августа 2021, вторник
19:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽