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Литературный клуб: Легенды, мифы и литература Абхазии

Литературный клуб: Легенды, мифы и литература Абхазии

10 августа в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Лето — пора путешествий и отдыха. Жаль, что последнее время пандемия закрывает большинство границ для заядлых путешественников. Но те немногие, кому удалось пересечь границы, привозят не только много впечатлений, но и невероятно богатый культурологический материал. 

И в это раз куратор клуба Ирина Быкова хотела бы поделиться своими изысканиями, открывая новую рубрику - «Литература из путешествий».

Вход свободный. Регистрация по ссылке
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 августа 2021, вторник
19:00
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Касса
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
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