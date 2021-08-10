Литературный клуб: Легенды, мифы и литература Абхазии

10 августа в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Лето — пора путешествий и отдыха. Жаль, что последнее время пандемия закрывает большинство границ для заядлых путешественников. Но те немногие, кому удалось пересечь границы, привозят не только много впечатлений, но и невероятно богатый культурологический материал.





Вход свободный. Регистрация по ссылке. И в это раз куратор клуба Ирина Быкова хотела бы поделиться своими изысканиями, открывая новую рубрику - «Литература из путешествий».