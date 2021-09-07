Литературный клуб: Четыре мифа о Льве Толстом
7 сентября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Имя Льва Толстого уже давно обросло бородатыми байками. Он проиграл дом в карты. Его предали анафеме. У него было куча (!) крестьянских детей. Ах, да — граф обожал ходить босиком.
Четыре главных мифа о Льве Николаевиче попробует развенчать экскурсовод музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», постоянный участник литературного клуба Кирилл Прудкий. Приходите удивляться и готовьте вопросы!
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 сентября 2021, вторник
19:00
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
4 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽