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Литературный клуб: Четыре мифа о Льве Толстом

Литературный клуб: Четыре мифа о Льве Толстом

7 сентября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Имя Льва Толстого уже давно обросло бородатыми байками. Он проиграл дом в карты. Его предали анафеме. У него было куча (!) крестьянских детей. Ах, да — граф обожал ходить босиком. 

Четыре главных мифа о Льве Николаевиче попробует развенчать экскурсовод музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», постоянный участник литературного клуба Кирилл Прудкий. Приходите удивляться и готовьте вопросы!

Вход свободный. Регистрация по ссылке
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 сентября 2021, вторник
19:00
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Касса
Валентинов день
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26 октября, вторник 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1600-2800 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1600 ₽
Группа Тюленева
Купить билет
2 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
OTTO DIX
Купить билет
26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Элизиум
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Ваня Дмитриенко и Хабиб
Купить билет
4 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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