Литературный клуб: Четыре мифа о Льве Толстом

7 сентября в «Типографии» пройдет встреча Литературного клуба. Имя Льва Толстого уже давно обросло бородатыми байками. Он проиграл дом в карты. Его предали анафеме. У него было куча (!) крестьянских детей. Ах, да — граф обожал ходить босиком.





Вход свободный. Регистрация по ссылке. Четыре главных мифа о Льве Николаевиче попробует развенчать экскурсовод музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», постоянный участник литературного клуба Кирилл Прудкий. Приходите удивляться и готовьте вопросы!