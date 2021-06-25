Всегда мечтали покорять танцполы своей музыкой? Тогда новый курс по диджеингу от студии Oktava Lab точно для вас!

Вас ждут 5 двухчасовых занятий, а в финале вы сможете выступить на веранде кластера со своими сетами.

В программе:

Вводный урок, на котором вы узнаете, кто такой диджей, узнаете о механике и направлениях диджеинга, а также познакомитесь с аппаратурой.

На втором занятии вы изучите построение сэта, научитесь грамотно подбирать треки и освоите гармоническое сведение.

Третье занятие будет посвящено методам сведения треков.

Затем вы узнаете, как работать с аудиторией и управлять ее эмоциями.

Пятое занятие вы посвятите практике и работе над ошибками.

В финале вас ждет выступление на веранде кластера.

Ведущий курса — Григорий Барков aka DJ Гриб крутит пластинки аж с 1997 года. За это время он выступал во многих Тульских и Московских клубах и делил сцену с такими мэтрами своего дела как Санчес, Компас Врубель, djДен, Антон Кубиков и другими. В 2001 году с единомышленниками открыл клуб «Prospect». С окончанием эпохи «больших клубов» так же как и другие диджеи переместил своё творчество в уютные кафешки с танцполом и небольшие рейвы которые собственно сам периодически и организовывает под вывеской Оur Gentle House совместно с друзьями.