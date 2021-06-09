Музей станка запускает курс «Основы графического дизайна для детей». Занятия включают в себя теорию и практику, а также анализ произведений изобразительного искусства и работ современных графических дизайнеров.

Чтобы лучше понять и исследовать основные принципы графического дизайна, на начальных этапах обучения важно проектировать макеты вручную. Поэтому курс не предусматривает работу за компьютерами и вёрстку в графических редакторах. Участники будут создавать композиции, макеты плакатов, элементы бренда, зин своими руками, пользуясь техниками коллажа, тонирования, аппликации и так далее.

Занятия включают в себя:

Теорию графического дизайна;

Создание композиций, макетов плакатов, элементов бренда;

Анализ произведений изобразительного искусства и работ современных графических дизайнеров;

В финале курса — создание зина, самодельного журнала с оригинальными фотографиями, иллюстрациями и текстом с использованием техник коллажа, тонирования и аппликации.

Все необходимые материалы предоставляются кураторами курса.