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Курс «Основы графического дизайна для детей»

Курс «Основы графического дизайна для детей»

Музей станка запускает курс «Основы графического дизайна для детей». Занятия включают в себя теорию и практику, а также анализ произведений изобразительного искусства и работ современных графических дизайнеров.
 
Чтобы лучше понять и исследовать основные принципы графического дизайна, на начальных этапах обучения важно проектировать макеты вручную. Поэтому курс не предусматривает работу за компьютерами и вёрстку в графических редакторах. Участники будут создавать композиции, макеты плакатов, элементы бренда, зин своими руками, пользуясь техниками коллажа, тонирования, аппликации и так далее.
 
Занятия включают в себя:
 
  • Теорию графического дизайна;
  • Создание композиций, макетов плакатов, элементов бренда;
  • Анализ произведений изобразительного искусства и работ современных графических дизайнеров;
  • В финале курса — создание зина, самодельного журнала с оригинальными фотографиями, иллюстрациями и текстом с использованием техник коллажа, тонирования и аппликации.
 
Все необходимые материалы предоставляются кураторами курса.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 июня 2021, четверг
12:00
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Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Moscow Rock Revival
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22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Фестиваль «Джазовая провинция»
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20 июня, воскресенье 17:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
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12 июня, суббота 18:00
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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