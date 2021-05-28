Курс «Основы графического дизайна для детей»
3 июня Музей станка запускает курс «Основы графического дизайна для детей». Занятия включают в себя теорию и практику, а также анализ произведений изобразительного искусства и работ современных графических дизайнеров.
Чтобы лучше понять и исследовать основные принципы графического дизайна, на начальных этапах обучения важно проектировать макеты вручную. Поэтому курс не предусматривает работу за компьютерами и вёрстку в графических редакторах. Участники будут создавать композиции, макеты плакатов, элементы бренда, зин своими руками, пользуясь техниками коллажа, тонирования, аппликации и так далее.
Занятия включают в себя:
- Теорию графического дизайна;
- Создание композиций, макетов плакатов, элементов бренда;
- Анализ произведений изобразительного искусства и работ современных графических дизайнеров;
- В финале курса — создание зина, самодельного журнала с оригинальными фотографиями, иллюстрациями и текстом с использованием техник коллажа, тонирования и аппликации.
Все необходимые материалы предоставляются кураторами курса.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
3 июня 2021, четверг
12:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
6 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 2400 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 500 ₽
12 июня - 21 августа
4 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽