9 января в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится конкурс художественного слова «Круг чтения». Приглашают детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Жюри оценит выступления участников по следующим критериям: понимание

прочитанного текста, выразительность речи, правильное литературное произношение, артистизм и оригинальность исполнения.

В жюри конкурса войдут директор музея «Ясная Поляна» Екатерина Толстая; педагог по сценической речи театров Et Cetera и Московского Губернского театра (г. Москва) Ольга Матвеева; член Союза театральных деятелей России, режиссер Тульского академического театра драмы имени М. Горького Анна Терешина.

Подать заявку на участие можно до 26 декабря 2022 года по электронной почте: irina_zdet@mail.ru с пометкой «Круг чтения». В заявке необходимо указать: фамилию, имя и отчество, возраст участника, имя автора и название произведения, которое он будет читать, контактную информацию.

Все конкурсанты получат сертификаты участников, а ребята, показавшие высокий артистизм, умение работать со сложным материалом и оригинальное прочтение произведений Льва Толстого, получат грамоты и подарки от музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Конкурс завершится мастер-классом по сценической речи от Ольги Матвеевой. Не нем ребята научатся приемам работы с собственным голосом и вместе с профессионалом проанализируют свои выступления. Мастер-класс состоится в Доме культуры сразу после конкурса.

Регистрация участников начнется в фойе Дома культуры в 09.00