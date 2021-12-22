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Конкурс художественного слова «Круг чтения»

Конкурс художественного слова «Круг чтения»

9 января в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится конкурс художественного слова «Круг чтения». Приглашают детей в возрасте от 10 до 17 лет. 

Жюри оценит выступления участников по следующим критериям: понимание
прочитанного текста, выразительность речи, правильное литературное произношение, артистизм и оригинальность исполнения.
 
В жюри конкурса войдут директор музея «Ясная Поляна» Екатерина Толстая; педагог по сценической речи театров Et Cetera и Московского Губернского театра (г. Москва) Ольга Матвеева; член Союза театральных деятелей России, режиссер Тульского академического театра драмы имени М. Горького Анна Терешина.
 
Подать заявку на участие можно до 26 декабря 2022 года по электронной почте: irina_zdet@mail.ru с пометкой «Круг чтения». В заявке необходимо указать: фамилию, имя и отчество, возраст участника, имя автора и название произведения, которое он будет читать, контактную информацию.
 
Все конкурсанты получат сертификаты участников, а ребята, показавшие высокий артистизм, умение работать со сложным материалом и оригинальное прочтение произведений Льва Толстого, получат грамоты и подарки от музея-усадьбы «Ясная Поляна».
 
Конкурс завершится мастер-классом по сценической речи от Ольги Матвеевой. Не нем ребята научатся приемам работы с собственным голосом и вместе с профессионалом проанализируют свои выступления. Мастер-класс состоится в Доме культуры сразу после конкурса.
 
Регистрация участников начнется в фойе Дома культуры в 09.00
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
9 января 2022, воскресенье
10:00
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Касса
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Tula metal evening
Купить билет
21 января, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Rock Privet
Купить билет
12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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