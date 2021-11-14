Колокола из глубины
В эти выходные в кластере «Октава» стартуют уикенды немецкого кино. Это документальные фильмы Вернера Херцога, экспрессионистические картины Мурнау и Ланга (классика немецкого художественного кино 1930-х годов), художественно-исторические фильмы Шлендорфа (в которых режиссер ищет ответы на вопросы об исторической судьбе Германии XX века), а также документально-художественные фильмы Маргарете фон Тротта и Даниэля Юйе.
Картина «Колокола из глубины» (1993) рассказывает о феноменах новой религиозности, мистицизма и шаманизма в русских деревнях. Вернер Херцог исследует жизнь и интересы различных религиозных течений, беря интервью у их представителей и лидеров. Приглашенный гость — киновед Сергей Кулешев, исследователь творчества Херцога в области визуальной антропологии.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 ноября 2021, воскресенье
18:00
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
4 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽