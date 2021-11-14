В эти выходные в кластере «Октава» стартуют уикенды немецкого кино. Это документальные фильмы Вернера Херцога, экспрессионистические картины Мурнау и Ланга (классика немецкого художественного кино 1930-х годов), художественно-исторические фильмы Шлендорфа (в которых режиссер ищет ответы на вопросы об исторической судьбе Германии XX века), а также документально-художественные фильмы Маргарете фон Тротта и Даниэля Юйе.

Картина «Колокола из глубины» (1993) рассказывает о феноменах новой религиозности, мистицизма и шаманизма в русских деревнях. Вернер Херцог исследует жизнь и интересы различных религиозных течений, беря интервью у их представителей и лидеров. Приглашенный гость — киновед Сергей Кулешев, исследователь творчества Херцога в области визуальной антропологии.



Регистрация по ссылке.