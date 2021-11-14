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Колокола из глубины

Колокола из глубины

В эти выходные в кластере «Октава» стартуют уикенды немецкого кино. Это документальные фильмы Вернера Херцога, экспрессионистические картины Мурнау и Ланга (классика немецкого художественного кино 1930-х годов), художественно-исторические фильмы Шлендорфа (в которых режиссер ищет ответы на вопросы об исторической судьбе Германии XX века), а также документально-художественные фильмы Маргарете фон Тротта и Даниэля Юйе.

Картина «Колокола из глубины» (1993) рассказывает о феноменах новой религиозности, мистицизма и шаманизма в русских деревнях. Вернер Херцог исследует жизнь и интересы различных религиозных течений, беря интервью у их представителей и лидеров. Приглашенный гость — киновед Сергей Кулешев, исследователь творчества Херцога в области визуальной антропологии.
 
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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 ноября 2021, воскресенье
18:00
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Касса
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Юрий Николаенко
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27 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
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4 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
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