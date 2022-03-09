Когда семья не помогает: 13 фраз токсичных родителей, которые подрывают психологическое здоровье
10 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Каждый из нас является частью семьи, на каждого из нас семья оказала и продолжает оказывать невероятно значимое и непрекращающееся влияние. Ничто так не формирует и не поддерживает наше психологическое благополучие, как гармоничная семья, и ничто так не вредит и не травмирует, как семья дисфункциональная и токсичная. Отношения с родителями закладывают основу личности, самооценки, психологического здоровья, восприятия себя и жизни. И если родители токсичны, а их действия носят разрушительный характер, это оставляет на нас неизгладимый отпечаток.
На лекции мы разберемся, как распознать токсичные отношения и токсичных родителей, поймем какое влияние оказывают на нас токсичные отношения, проанализируем типичные высказывания токсичных родителей: как они звучат, что они значат на самом деле, как их воспринимать и как противостоять их влиянию на нас.
Кому будет интересно: лекция будет интересна всем, кто хочет лучше понимать, что такое токсичные отношения и распознавать их, понимать, как они разрушают психологическое благополучие, какое влияние оказывает токсичная семья на жизнь человека. Тем, кто хочет понять источники своего самоотношения и научиться противостоять разрушительному влиянию токсичных родителей.
Спикер: Бородачева Ольга Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, консультирующий психолог.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 марта 2022, четверг
19:00
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽