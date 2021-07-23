Кино на «Газоне»

23 и 24 июля в рамках работы молодежного пространства на свежем воздухе будут транслироваться фильмы.

Первый кинопоказ состоится уже сегодня. Будут смотреть «Каникулы строгого режима». Летний кинотеатр расположен на площадке молодежного центра «Спектр» по адресу: ул. Сойфера, 35. Начало сеанса – в 21.00.



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