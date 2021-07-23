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Кино на «Газоне»

Кино на «Газоне»

23 и 24 июля в рамках работы молодежного пространства на свежем воздухе будут транслироваться фильмы. 

Первый кинопоказ состоится уже сегодня. Будут смотреть «Каникулы строгого режима». Летний кинотеатр расположен на площадке молодежного центра «Спектр» по адресу: ул. Сойфера, 35. Начало сеанса – в 21.00.

Зарегистрироваться можно по ссылке.
 
Где и когда?
Спектр, молодежный центр
Тула, Майская ул., 5, Тула
24 июля 2021, суббота
21:00
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Касса
Операция Пластилин
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7 ноября, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Большая дискотека «Мы вместе»
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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