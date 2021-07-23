Кино на «Газоне»
23 и 24 июля в рамках работы молодежного пространства на свежем воздухе будут транслироваться фильмы.
Первый кинопоказ состоится уже сегодня. Будут смотреть «Каникулы строгого режима». Летний кинотеатр расположен на площадке молодежного центра «Спектр» по адресу: ул. Сойфера, 35. Начало сеанса – в 21.00.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, Майская ул., 5, Тула
24 июля 2021, суббота
21:00
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽