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«Керамический коворкинг» с Еленой Палевской

«Керамический коворкинг» с Еленой Палевской

19 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет «Керамический коворкинг» с Еленой Палевской. 

Будем претворять в жизнь свои самые смелые идеи и создавать из глины настоящие шедевры. 

Стоимость билета: 800 рублей. 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
19 декабря 2021, воскресенье
15:00
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