«Керамический коворкинг» с Еленой Палевской
19 декабря в творческом кластере «Октава» пройдет «Керамический коворкинг» с Еленой Палевской.
Будем претворять в жизнь свои самые смелые идеи и создавать из глины настоящие шедевры.
Стоимость билета: 800 рублей.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
19 декабря 2021, воскресенье
15:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
25 декабря, суббота 22:00
₽ Билеты: 300 ₽