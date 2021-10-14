14 октября в Центре семейной истории состоится открытый диалог «Как история рода пишет историю города», который проведут российский музеолог, директор музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова и историк-генеалог, сооснователь и генеральный директор всероссийского онлайн генеалогического проекта Familio Александр Воробьев.

Ведущие обсудят, почему и для чего люди исследуют прошлое своей семьи, что дает знание жизни предков, как и для чего сохранять семейные легенды и какими средствами это можно делать в XXI веке.

Общероссийский онлайн генеалогический проект Familio, запущенный командой российских генеалогов, историков и краеведов весной 2021 года, направлен на удобное и доступное сохранение семейной памяти и поиски предков и родственников. Специалисты Familio создали крупнейший список населенных пунктов Российской империи из более чем 200 тыс. записей из исторических реестров и нанесли их на карту. Список связывается с базой данных архивных описей, в которой в настоящее время содержится более 16 млн записей.