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Как история рода пишет историю города

Как история рода пишет историю города

14 октября в Центре семейной истории состоится открытый диалог «Как история рода пишет историю города», который проведут российский музеолог, директор музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова и историк-генеалог, сооснователь и генеральный директор всероссийского онлайн генеалогического проекта Familio Александр Воробьев.

Ведущие обсудят, почему и для чего люди исследуют прошлое своей семьи, что дает знание жизни предков, как и для чего сохранять семейные легенды и какими средствами это можно делать в XXI веке.
 
Общероссийский онлайн генеалогический проект Familio, запущенный командой российских генеалогов, историков и краеведов весной 2021 года, направлен на удобное и доступное сохранение семейной памяти и поиски предков и родственников. Специалисты Familio создали крупнейший список населенных пунктов Российской империи из более чем 200 тыс. записей из исторических реестров и нанесли их на карту. Список связывается с базой данных архивных описей, в которой в настоящее время содержится более 16 млн записей.
 
Александр Воробьев, уроженец Тульской области, выпускник РГГУ, историк-генеалог с 16-летним стажем и один из основателей Familio, продемонстрирует возможности проекта по сохранению семейной памяти и поделится историями поисков и находок из Тульской области.

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Где и когда?
Центр семейной истории
14 октября 2021, четверг
17:30
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Касса
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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