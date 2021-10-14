Как история рода пишет историю города
14 октября в Центре семейной истории состоится открытый диалог «Как история рода пишет историю города», который проведут российский музеолог, директор музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова и историк-генеалог, сооснователь и генеральный директор всероссийского онлайн генеалогического проекта Familio Александр Воробьев.
Ведущие обсудят, почему и для чего люди исследуют прошлое своей семьи, что дает знание жизни предков, как и для чего сохранять семейные легенды и какими средствами это можно делать в XXI веке.
Общероссийский онлайн генеалогический проект Familio, запущенный командой российских генеалогов, историков и краеведов весной 2021 года, направлен на удобное и доступное сохранение семейной памяти и поиски предков и родственников. Специалисты Familio создали крупнейший список населенных пунктов Российской империи из более чем 200 тыс. записей из исторических реестров и нанесли их на карту. Список связывается с базой данных архивных описей, в которой в настоящее время содержится более 16 млн записей.
Александр Воробьев, уроженец Тульской области, выпускник РГГУ, историк-генеалог с 16-летним стажем и один из основателей Familio, продемонстрирует возможности проекта по сохранению семейной памяти и поделится историями поисков и находок из Тульской области.
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Где и когда?
14 октября 2021, четверг
17:30
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽