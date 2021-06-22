Изнанка выбора партнера: почему нам нравятся те, кто нравится?

22 июня в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Все мы в определенный момент задаемся вопросами: «Почему я выбираю именно таких мужчин/женщин себе в партнеры?», «Почему меня привлекает именно такой тип?», «Как вообще выбрать подходящего человека?».

Вопрос выбора партнера – это «вопрос века», о который сломано уже бессчётное число копий. Этим вопросом задаются учёные, практики, гуру «житейской психологии», и почти каждый из ныне живущих. И тем не менее, универсального правила по-прежнему нет… А каждый из нас сталкивался с тем, что выбрал не того, или вдруг осознавал, что все его отношения – это одни и те же грабли.

На лекции мы поговорим о теориях выбора партнера; разберемся в критериях, на основании которых мы выбираем; попытаемся понять почему нас привлекают те, кто привлекает и почему нам нравится один и тот же тип мужчин/женщин; рассмотрим вопрос «почему любовь еще не гарантия правильности выбора и счастья в отношениях?» и, конечно, поговорим о том, как стать более осознанным в отношениях.

Спикер: Бородачева Ольга, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, консультирующий психолог.