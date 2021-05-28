С 14 июня в индустриальном кластере «Октава» стартует интенсив «Летняя школа инженеров» для детей от 10 до 16 лет. Участники смогут попробовать себя в роли мастера, IT-специалиста или молодого исследователя (ученого)!

Выбирайте свою школу:

«Тульские мастера»

С 14 по 25 июня ваш ребенок научится работать на лазерном станке,

моделировать и печатать на 3D принтере, собирать автоматизированные

системы «Умный дом» и «Умная теплица», а также узнает историю тульских

мастерских.

«ITдром»

С 5 по 16 июля дети смогут примерить на себя роль IT-специалиста, узнают, кто такие программисты и почему алгоритмическое мышление помогает в жизни. Будем верстать web-страницы, администрировать базы данных,

программировать и систематизировать.

«Школа молодого исследователя»

С 2 по 13 августа — отличный шанс проверить научные эксперименты из

популярной механики, физики и биологии. Ну и как же не рассказать про это

всему миру? Вместе снимем крутые ролики для соцсетей в стиле

«Разрушителей легенд». Все созданные модели участники заберут в домашнюю коллекцию!

Школы будут проводиться с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 (10

дней).