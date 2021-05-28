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Интенсив «Летняя школа инженеров»

Интенсив «Летняя школа инженеров»

С 14 июня в индустриальном кластере «Октава» стартует интенсив «Летняя школа инженеров» для детей от 10 до 16 лет. Участники смогут попробовать себя в роли мастера, IT-специалиста или молодого исследователя (ученого)!
 
Выбирайте свою школу:
 
«Тульские мастера»
С 14 по 25 июня ваш ребенок научится работать на лазерном станке,
моделировать и печатать на 3D принтере, собирать автоматизированные
системы «Умный дом» и «Умная теплица», а также узнает историю тульских
мастерских.
 
«ITдром»
С 5 по 16 июля дети смогут примерить на себя роль IT-специалиста, узнают, кто такие программисты и почему алгоритмическое мышление помогает в жизни. Будем верстать web-страницы, администрировать базы данных,
программировать и систематизировать.
 
«Школа молодого исследователя»
С 2 по 13 августа — отличный шанс проверить научные эксперименты из
популярной механики, физики и биологии. Ну и как же не рассказать про это
всему миру? Вместе снимем крутые ролики для соцсетей в стиле
«Разрушителей легенд». Все созданные модели участники заберут в домашнюю коллекцию!
 
Школы будут проводиться с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 (10
дней).
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 июня 2021, понедельник
10:00
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15 июня 2021, вторник
10:00
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16 июня 2021, среда
10:00
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Касса
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
26 июня - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Фестиваль «Джазовая провинция»
Купить билет
20 июня, воскресенье 17:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Moscow Rock Revival
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22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Технодинамика
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19 июня, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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