Интенсив «Летняя школа инженеров»
С 14 июня в индустриальном кластере «Октава» стартует интенсив «Летняя школа инженеров» для детей от 10 до 16 лет. Участники смогут попробовать себя в роли мастера, IT-специалиста или молодого исследователя (ученого)!
Выбирайте свою школу:
«Тульские мастера»
С 14 по 25 июня ваш ребенок научится работать на лазерном станке,
моделировать и печатать на 3D принтере, собирать автоматизированные
системы «Умный дом» и «Умная теплица», а также узнает историю тульских
мастерских.
«ITдром»
С 5 по 16 июля дети смогут примерить на себя роль IT-специалиста, узнают, кто такие программисты и почему алгоритмическое мышление помогает в жизни. Будем верстать web-страницы, администрировать базы данных,
программировать и систематизировать.
«Школа молодого исследователя»
С 2 по 13 августа — отличный шанс проверить научные эксперименты из
популярной механики, физики и биологии. Ну и как же не рассказать про это
всему миру? Вместе снимем крутые ролики для соцсетей в стиле
«Разрушителей легенд». Все созданные модели участники заберут в домашнюю коллекцию!
Школы будут проводиться с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 (10
дней).
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
14 июня 2021, понедельник
10:00
15 июня 2021, вторник
10:00
16 июня 2021, среда
10:00
17 июня 2021, четверг
10:00
18 июня 2021, пятница
10:00
21 июня 2021, понедельник
10:00
22 июня 2021, вторник
10:00
23 июня 2021, среда
10:00
24 июня 2021, четверг
10:00
25 июня 2021, пятница
10:00
5 июля 2021, понедельник
10:00
6 июля 2021, вторник
10:00
7 июля 2021, среда
10:00
8 июля 2021, четверг
10:00
9 июля 2021, пятница
10:00
12 июля 2021, понедельник
10:00
13 июля 2021, вторник
10:00
14 июля 2021, среда
10:00
15 июля 2021, четверг
10:00
16 июля 2021, пятница
10:00
2 августа 2021, понедельник
10:00
3 августа 2021, вторник
10:00
4 августа 2021, среда
10:00
5 августа 2021, четверг
10:00
6 августа 2021, пятница
10:00
9 августа 2021, понедельник
10:00
10 августа 2021, вторник
10:00
11 августа 2021, среда
10:00
12 августа 2021, четверг
10:00
13 августа 2021, пятница
10:00
26 июня - 21 августа
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
19 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽