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Финал «Оружейной лиги» КВН

Финал «Оружейной лиги» КВН

13 ноября в концертном зале Тульского государственного университета пройдет финал «Оружейной лиги» КВН. 

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду. 

Где и когда?
Концертный зал ТулГУ
Тула, проспект Ленина, 92
13 ноября 2021, суббота
17:00
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Касса
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Александр Серов
Купить билет
18 февраля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Пилот
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Технодинамика
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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