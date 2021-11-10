Финал «Оружейной лиги» КВН
13 ноября в концертном зале Тульского государственного университета пройдет финал «Оружейной лиги» КВН.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги и по QR-коду.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 92
13 ноября 2021, суббота
17:00
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽